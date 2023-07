Lazio, nel ritiro di Auronzo i tifosi espongono il cartonato dell’arbitro Taylor

Ironia nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I tifosi al seguito della squadra di Sarri hanno esposto un cartonato di Taylor, l’arbitro che ha diretto la finale di Europa League molto criticato da Mourinho e dalla Roma per via delle...

Ironia nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I tifosi al seguito della squadra di Sarri hanno esposto un cartonato di Taylor, l'arbitro che ha diretto la finale di Europa League molto criticato da Mourinho e dalla Roma per via delle sue sviste scellerate che hanno condizionato il match. Non è la prima volta che i tifosi laziali tirano in ballo il giudice di gara inglese, che è stato già più volte oggetto di ringraziamenti ed elogi più o meno ironici. Infatti, anche in occasione dell'ultima di campionato contro l'Empoli è stato possibile notare una bandiera con il volto di Taylor sugli spalti dell'Olimpico.