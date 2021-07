Lazio shock, la prima maglia sarà verde: addio al biancoceleste

La prima divisa della stagione 2021-2022 cambia colore. E fa infuriare i tifosi

La Lazio dice addio al bianco e al celeste, i suoi colori sociali, per far spazio al verde . Perché così dovrebbe essere la nuova maglia della stagione 2021/2022 . E non la seconda o la terza, la prima. Una notizia che ovviamente ha fatto subito il giro delle radio laziali e dei social, scatenando la rabbia della tifoseria. Al momento nessuna conferma ufficiale dal club ma neanche smentite, tantomeno dalla Macron che le produce.

"Non scherziamo, non si può fare una maglia verde per ragioni commerciali. Il verde non ci appartiene", hanno scritto i tifosi arrabbiati. "Alla fine ci ripenseranno", scrivono i più ottimisti. Già nel ritiro di Auronzo di Cadore dovrebbe essere ufficializzata una delle tre maglie, probabilmente la verde. Che non sarà fluo come quella da trasferta della scorsa stagione ma un verde acqua.