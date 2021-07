La Lazio presenta la maglia home 2021/22: è fatta con le bottigliette di plastica

Il club biancoceleste ha svelato la maglia casalinga per la prossima stagione: sarà 'green', ovvero ecologica, ma con i colori tradizionali

La Lazio ha presentato ufficialmente la nuova maglia home per la stagione 2021/22. Nelle ultime ore si era diffusa la voce per cui il club avesse abbandonato il biancoceleste scegliendo invece il verde, scatenando l'ira dei tifosi sui social. Pochi minuti fa la Lazio ha pubblicato su Twitter il video che annuncia la divisa della prossima stagione, che sarà 'green' in quanto ecologica e realizzata riciclando le bottigliette di plastica. "Macron e SS Lazio hanno deciso di trasformarle in un filato tecnologico ed ecologico. Quasi 1 milione di bottigliette diventano maglie dal tessuto 'green'. L'inutile diventa utile. Tredici bottigliette diventano simbolo di sudore", racconta la voce narrante di Pino Insegno. Per quanto riguarda il colore, invece, niente stravolgimenti: le maglie saranno biancocelesti.