Lazio, Luis Alberto shock: “Comprano l’aereo e poi non ci pagano”

E’ caos totale in casa Lazio. Alla questione tamponi di cui si sta occupando la procura di Avellino, si aggiunge la polemica in pubblica piazza di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo ha commentato durante una diretta Twitch l’acquisto del nuovo aereo del club, presentato oggi: “L’ho visto l’aereo, comprano cose, ma non ci pagano. Spendono tanti soldi, ma per noi non c’è niente” ha detto ai tifosi che gli chiedevano un parere.

Nel pomeriggio su Instagram Luis Alberto aveva lanciato un messaggio polemico, che molti avevano pensato fosse diretto proprio alla società: “Molto bello, ma quando ci occupiamo di chi c’è dentro? L’apparenza…”. Intanto la procura di Avellino ha allargato l’indagine sequestrando altri mille tamponi dal laboratorio di cui si è servita la Lazio.