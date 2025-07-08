Dopo l'auto spoiler della nuova maglia, la Lazio questa mattina ha ufficializzato tutti i nuovi kit per la stagione 25/26 con però un altro errore. Sullo store ufficiale infatti sono comparsi, oltre alle maglie e i pantaloncini, anche i calzettoni che però sono stati messi in vendita al costo di 132 euro. Una svista che non è passata inosservata e che ha scatenato tantissimi commenti ironici sui social. La Lazio una volta accortasi dell'errore, ha corretto il prezzo portandolo ai 22 euro previsti ma ormai le immagini della gaffe avevano già fatto il giro del web.