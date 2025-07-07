Doveva essere presentata ufficialmente domani, ma la nuova maglia della Lazio per la stagione 2025/26 è già stata svelata… per errore dal club stesso. Sul sito ufficiale biancoceleste è infatti comparso un banner promozionale con l’immagine della nuova divisa celeste, anticipando così l’annuncio previsto per le prossime ore. Il design, semplice e tradizionale, sembra confermare il ritorno a uno stile pulito. Una scelta che punta all’identità storica del club, ma che ha perso l’effetto sorpresa a causa del leak involontario direttamente “in casa”. L’immagine è rimasta visibile per diversi minuti prima di essere rimossa, ma gli screenshot sono già finiti sui social, dove i tifosi si stanno dividendo tra entusiasmo per la nuova maglia e ironia per l’autogol comunicativo.