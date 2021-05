La Juve vince la Coppa Italia: Atalanta battuta 2-1 in finale

I bianconeri vincono grazie ai gol di Kulusevski e Chiesa. Inutile la rete di Malinovski

La Juventus vince la Coppa Italia: i bianconeri conquistano il secondo titolo stagionale (dopo la Supercoppa) battendo in finale 2-1 l'Atalanta. Nel primo tempo è Kulusevski a portare in vantaggio i bianconeri, ma al 41' arriva il pareggio di Malinovskyi. A segnare il gol decisivo ci pensa Federico Chiesa, probabilmente il migliore della stagione della Juve: prima il palo al 60', poi la rete del definitivo 2-1 al 73' su assist di Kulusevski. Per Andrea Pirlo è il secondo trofeo stagionale, ma potrebbe non bastargli per la conferma. Prima della partita tafferugli tra le tifoserie: coinvolti anche Francesco Totti e e il figlio Cristian, insultati mentre in macchina si dirigevano al Mapei Stadium.