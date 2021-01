La Juve si salva in extremis: 3-1 al Sassuolo, gol vittoria di Ramsey e Ronaldo

La Juventus fatica contro il Sassuolo ma alla fine porta a casa tre punti che vogliono dire quarto posto. A meno uno dalla Roma e con una partita ancora da giocare contro il Napoli. All’Allianz Stadium finisce 3-1 grazie ai gol di Danilo e soprattutto Ramsey all’82’, che rendono inutile quello di Defrel che aveva pareggiato i conti. Poi in pieno recupero il tris di Ronaldo. Il Sassuolo ha giocato tutto il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Obiang nel primo tempo per un brutto fallo su Chiesa che ha ricordato quello su Pellegrini, sempre di Obiang. Stavolta il Var richiama l’arbitro al check a bordocampo e il colore del cartellino cambia.