Kumbulla infortunato. Abraham entra al 63′, Cristante al 69′. Mancini in panchina

Pellegrini e Zaniolo hanno lasciato il ritiro per infortunio

Nella sfida tra Inghilterra e Albania, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, Kumbulla è partito titolare ma al 17' ha lasciato il campo per un infortunio. Tammy Abraham invece è partito dalla panchina ed è subentrato al 63'. Allo Stadio Olimpico invece l’Italia affronta la Svizzera nel match per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Partono dalla panchina anche i romanisti Cristante e Mancini, con il numero 4 giallorosso che entra al 69' mentre Pellegrini e Zaniolo hanno lasciato il ritiro per infortunio.