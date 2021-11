Albania, ancora un infortunio per Kumbulla: lascia il campo al 17′

L'altro giallorosso della gara, Abraham, parte dalla panchina

Ancora sfortunata l'esperienza di Kumbulla con la sua Albania. Dopo l'infortunio dello scorso anno, il difensore centrale nella sfida contro l'Inghilterra al 17' si ritrova costretto a lasciare il campo per un problema. Le due nazionali si sfidano per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. L'altro giallorosso della gara, Abraham, parte dalla panchina.