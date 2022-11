Juventus, Gianluca Ferrero è il nuovo presidente dopo le dimissioni di Agnelli

Terremoto in casa Juventus . Ieri, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, si è dimesso il presidente Andrea Agnelli e tutto il Cda. Exor (una holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia italiana Agnelli) annuncia il nuovo numero uno del club bianconero: Gianluca Ferrero .

"Con riferimento alle decisioni assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus FC e in vista della sua Assemblea convocata per il 18 gennaio 2023, Exor comunica che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente di Juventus. Consigliere d'impresa, sindaco, membro di consigli e comitati di numerose società, Ferrero ha maturato una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo. Exor pubblicherà l'elenco completo dei propri candidati al rinnovato Consiglio di Amministrazione nei termini di legge".