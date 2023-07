Italia Under 19, Faticanti: “La nostra forza è il gruppo”

Sono passati quasi vent'anni da quel 26 Luglio 2003, quando per l'ultima volta l'Italia Under 19 è riuscita a sedersi sul trono d'Europa. Domani sera, a Ta'Qali, gli azzurrini avranno la grande chance di tornare campioni, dopo essersi aggiudicati l'accesso alla finale con una vittoria al cardiopalma contro le furie rosse della Spagna. In questo storico ultimo atto, i ragazzi di mister Bollini affronteranno lo stesso Portogallo incontrato nel girone, e con cui è arrivata la sconfitta più grave della competizione. Un 5-1 che brucia, ma che non dovrà influenzare la testa dei calciatori. In vista della finale, il capitano della selezione Giacomo Faticanti, centrocampista giallorosso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC: "La finale si gioca con la testa: nervi saldi e tanto cuore. Il gruppo è stato la nostra forza in questo cammino, e siamo sicuri che lo sarà anche per questa partita"