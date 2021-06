Italia, Cristante: “Contro l’Austria non sarà semplice, ma siamo pronti”

Il centrocampista della Roma: "Siamo un gruppo compatto e forte. Giochiamo per tutti gli italiani, anche quelli all'estero"

Brian Cristante, dal ritiro della Nazionale ha parlato ai canali ufficiali dell'Uefa: "Rivedere di nuovo la gente allo stadio è stato bello, una bella emozione, ha fatto bene a noi, all'ambiente a tutti. Giochiamo per tutti gli italiani, anche quelli all'estero. Speriamo di dare con le nostre prestazioni un po' di gioia a loro dopo questo periodo difficile. Siamo un gruppo forte, solido, in tutti i 26 componenti e i risultati lo stanno dimostrando. Jorginho è un centrocampista molto bravo lo ha dimostrato in Nazionale e anche nel club, è Campione d'Europa. La partita contro l'Austria la stiamo preparando bene, agli ottavi ci sono tutte squadre forti non è mai facile, la stiamo studiando in tutti i dettagli e arriveremo alla partita preparati".