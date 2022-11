Italia, ballottaggio tra Zaniolo e Politano nella formazione di Mancini

Oggi la nazionale ha svolto i primi allenamenti a Coverciano in preparazione delle amichevoli con Albania e Austria. Dubbi sul tridente offensivo per il ct azzurro

Oggi si sono svolte le prime prove tecniche per l'Italia di Roberto Mancini a Coverciano. In preparazione per le due amichevoli contro Albania e Austria, il commissario tecnico ha schierato in campo due formazioni. La prima delle due, quella con il modulo 3-4-3, dovrebbe rispecchiare quella che scenderà in campo contro la squadra di Reja. Da segnalare due alternanze nel tridente, quella tra Chiesa e Grifo e quella tra Politano e Zaniolo. L'attaccante giallorosso è stato inserito all'ultimo secondo nella rosa del tecnico della nazionale azzurra, ma si dichiara pronto e determinato a dare il suo apporto alla squadra.