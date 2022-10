Governo, Abodi è il nuovo Ministro dello Sport. Gravina: “Ottima notizia”

La Meloni ha scelto l'ex presidente della Lega Serie B

Redazione

Il nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha letto la lista dei Ministri del Governo che domani mattina saliranno al Quirinale per il giuramento.

Come Ministro dello Sport e dei giovani è stato eletto Andrea Abodi, romano, 62 anni, laureato in in Economia e Commercio alla Luiss, aveva iniziato la sua carriera da manager sportivo nel 1994, quando fu tra i fondatori di Media Partners, che si occupava di format sportivi, tv e multimedialità, calcio e finanza.

"La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. E' un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà". Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commenta così all'ANSA l'incarico di ministro per lo Sport affidato all'ex numero uno della Lega B.

"Ringrazio la Presidente Meloni per aver dato dignità al nostro mondo con l'indicazione di un vero e proprio Ministero e per aver scelto un serio professionista che conosce i reali problemi che affliggono lo sport italiano - prosegue Gravina -. Con Abodi abbiamo condiviso idee e progettualità, non ultime quelle che stavamo mettendo in pratica sull'impiantistica sportiva, che rappresenta la vera grande sfida da vincere per rilanciare il sistema Italia, anche grazie all'assegnazione del Campionato Europeo 2032".