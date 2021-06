Gerson: “In Italia ho anche pensato di lasciare il calcio”

L'ex giallorosso: "In Italia ero stato messo da parte"

"La mia recente carriera è cambiata grazie a Jorge Jesus. - ha detto Gerson in una intervista rilasciata a FlaTv a pochi giorni dal suo addio al Flamengo - In Italia ero stato messo da parte e dicevano che non mi avrebbero confermato. Ho anche pensato di lasciare il calcio. Poi il mister, che mi chiamava tutti i giorni, mi ha convinto a venire, dicendomi che contava molto su di me nel Flamengo".