Dal Brasile: Gerson ha firmato col Marsiglia. Alla Roma 1,32 milioni

Il brasiliano volerà in Francia a luglio, ma intanto si è legato all'OM per cinque anni: costo dell'affare 25 milioni più bonus. Anche i giallorossi incasseranno una piccola parte

Gerson è un giocatore del Marsiglia. Non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'OM o del Flamengo, ma in Brasile sono ormai sicuri. Secondo quanto riportato da 'Globoesporte', infatti, l'ex giocatore della Roma ha già firmato addirittura il contratto - inviato al giocatore che ora si trova in Serbia con la nazionale - quinquennale con i francesi. Il giocatore arriverà a Marsiglia verosimilmente a luglio dopo gli impegni con lo stesso Flamengo e con il Brasile, con le visite già svolte prima del suo sbarco in Francia. Gerson costerà al Marsiglia ben 25 milioni di euro, con bonus che possono arrivare fino a 5 milioni e una percentuale del 20/25% sulla futura rivendita. La Roma è particolarmente interessata, dal momento che - come annunciato due anni fa al momento della cessione al Flamengo per 11,8 milioni di euro - incasserà "un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l'acquisto". Questo vuol dire che ai giallorossi andranno 1,32 milioni.