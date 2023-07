Europei Under 19, Missori dà la carica: “Daremo tutto per partire al meglio”

L'esterno cresciuto nelle giovanili della Roma e passato recentemente al Sassuolo ha parlato in vista dell'esordio della nazionale under 19 contro Malta agli europei di categoria: "Sarà un partita complicata"

I ragazzi guidati dal CT Bollini si apprestano a iniziare il loro percorso agli Europei Under 19. Domani, il 3 luglio, gli azzurrini si troveranno di fronte alla nazionale di casa di Malta per l'esordio nella competizione. Data l'assenza del capitano Giacomo Faticanti (uno dei due romanisti convocati insieme a Nicolò Pisilli), sarà Filippo Missori a prendere eccezionalmente il suo posto. L'esterno ex Roma ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC in vista del match: "Sarà un partita complicataperché è la prima partita di questo Europeo e giocheremo contro i padroni di casa. Noi cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per partire subito al meglio".