Empoli, ufficiale l’esonero di Zanetti: al suo posto torna Andreazzoli

Fatale il 7-0 subito contro la Roma per Paolo Zanetti. L'Empoli ha deciso di esonerare il mister ex Venezia, al suo posto torna Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato ufficiale del club toscano: "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".