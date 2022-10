Spal, De Rossi: “Se dovessimo passare il turno andremo a Roma per vincere”

Qual è il primo ricordo che hai della Coppa Italia da calciatore?"Roma-Triestina, forse. Se vogliamo riparlare di un esordio, è stata la mia prima partita. È arrivata in un periodo simile, già inverno. Era una stagione in cui pensavo di fare qualche partita in più, ma ero ancora un ragazzino. Invece avevo trovato poco spazio. Sapevo che quella partita in casa contro la Triestina sarebbe stata motivo per il mister di far giocare chi aveva giocato meno. Sono partito in panchina anche in quella partita. Poi sono entrato super carico, deciso e determinato per far vedere che doveva darmi un po' di spazio in più. Pareggiammo in casa e andammo ai rigori, segnai il rigore e il giorno dopo il mister mi fece i complimenti davanti ai 'vecchi'. Me lo ricordo questo episodio, anche se sono passati quasi vent'anni".