De Rossi resta al Boca: prolungato il contratto fino al 2021

Senza aspettare le elezioni presidenziali del Boca, in programma l’8 dicembre, Daniele De Rossi ha deciso: resterà a Buenos Aires fino al 2021. Stando a quanto riporta Olè, l’ex capitano della Roma avrebbe firmato il prolungamento dell’accordo – la clausola era prevista nel contratto siglato in estate – fino al dicembre del prossimo anno, essenzialmente per due motivi. Vuole “ripagare” il Boca per l’amore ricevuto in questi mesi, nonostante abbia giocato poco, e vuole continuare un’esperienza umana che è andata oltre ogni più rosea aspettativa.

IN CAMPO – De Rossi, ovviamente, nel caso una nuova presidenza del Boca decidesse di stracciare l’accordo non si opporrebbe perché non vuole restare da sopportato, ma sembra proprio che questo non avverrà. Perché Daniele, scrive sempre Olè e fonti del Boca lo confermano, è già diventato un leader dello spogliatoio, una guida per i ragazzi e un simbolo per i tifosi. In queste settimane lo staff del Boca ha preparato un piano per rimetterlo in forma, considerando che non gioca dal primo settembre, e ormai il rientro sembra prossimo. De Rossi ha sofferto l’assenza dal campo, immaginava in tutt’altro modo la sua esperienza al Boca, ma proprio per questo non vorrebbe dire basta in anticipo. Anche perché la sua esperienza è preziosissima per il club argentino, considerando quanto Daniele sia prodigo di consigli per i ragazzi delle giovanili. E questa cosa in futuro appare destinata ad aumentare, tanto da consentirgli di comprendere ancora di più cosa significhi fare l’allenatore.

FUORI DAL CAMPO – La decisione di restare al Boca De Rossi, riferisce Chiara Zucchelli su gazzetta.it, non l’ha presa da solo, ma con sua moglie Sarah, che ha temporaneamente messo in stand by la carriera di attrice per seguirlo con i figli in questa avventura. La famiglia De Rossi vive a Palermo, quartiere di Buenos Aires, i bambini di cinque e tre anni (Olivia e Noah) sono perfettamente integrati e anche se la lontananza si fa sentire – De Rossi ha anche un’altra figlia, Gaia, di 14 anni, che vive a Roma – hanno preso una decisione di testa e cuore, considerando come sono stati accolti in Sud America. Con la speranza, però, che da adesso in poi De Rossi trovi quella continuità che nel 2019, considerando anche la Roma, gli è sempre mancata. Altrimenti sarà il primo ad alzare la mano e a dire: “Basta”.