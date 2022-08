Serie A, vincono all’esordio Lazio e Fiorentina contro Bologna e Cremonese

Non sono mancate le sorprese nella prima domenica della nuova Serie A 2022/2023. La Lazio ribalta il Bologna nella ripresa mentre la Fiorentina non va oltre il 2-2 contro la Cremonese. Partita turbolenta, ricca di emozioni oltre che fisica (un'espulsione per parte). A sbloccare la partita ci ha pensato Marko Arnautovic spiazzando Provedel (entrato al posto dell'espulso Maximiano) dal dischetto al 38esimo del primo tempo. All'ultimo minuto della prima frazione arriva anche l'espulsione degli ospiti per Soumaoro (doppia ammonizione). Il pareggio biancoceleste arriva nella ripresa grazie ad un autogol dell'ex Lorenzo De Silvestri al 68esimo minuto. Nove minuti più tardi invece è Immobile a battere Skorupski e a portare in vantaggio la Lazio. La Fiorentina vince all'ultimo respiro al Franchi contro la Cremonese. Viola in vantaggio dopo appena 16 minuti grazie a Giacomo Bonaventura che sfrutta al meglio l'assist di Kouame. Passano appena 3 minuti e arriva il pareggio dei lombardi con David Okereke: l'ex Venezia timbra all'esordio su assist di Ghiglione. A 10 minuti dal termine del primo tempo arriva il nuovo vantaggio Viola firmato da Luka Jovic anche lui in gol all'esordio assoluto in Serie A. Al 68esimo della ripresa però arriva il nuovo pareggio degli ospiti con Matteo Bianchetti ma l'errore di Radu nel recupero sul tiro cross di Mandragora regala i primi tre punti in campionato alla Fiorentina. Sorridono Sarri e Italiano, delusione invece per Mihajlovic e Alvini ai quali non bastano due ottime prestazioni per portare a casa almeno un punto.