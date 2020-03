Coronavirus LIVE, Florenzi negativo al tampone. Nuovo caso nell’Hertha Berlino

Ore decisive per il mondo del calcio. Il coronavirus non accenna ad arrestarsi e il calcio continua a soffrire questa nuova e inaspettata condizione. I vertici della Uefa si sono riuniti in mattinata per decidere il futuro delle competizioni europee. Si valuterà inoltre il destino dei prossimi europei di calcio: probabile il loro slittamento al 2021.

CRONACA LIVE

Ore 12.10 – Florenzi, dopo essersi sottoposto al tampone per verificare la sua condizione, risulta negativo al test del coronavirus (clicca qui)

Ore 11.40 – Continuano i casi anche in Germania. A farne le spese stavolta è l’Hertha Berlino. Il club tedesco lo annuncia sui propri social: “Uno dei nostri giocatori purtroppo è risultato positivo al Coronavirus – si legge nel post dell’Hertha – Tutti i giocatori, lo staff tecnico e il personale saranno sottoposti ad un periodo di isolamento di 14 giorni”.

11.30 – Dieci calciatrici della Juventus femminile, tutte asintomatiche, sono in isolamento domiciliare volontario. Nella nota del club il motivo della quarantena si ricollega al possibile contagio durante il viaggio per l’Algarve Cup: “durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, a inizio marzo in Portogallo, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al Covid.19”