Sono poche le nazioni in Europa in cui si continua a giocare a calcio. Tra queste, da oggi, non figura più l’Ucraina, che dopo i provvedimenti del governo per arginare l’emergenza coronavirus, ha deciso di sospendere lo sport a ogni livello. Ferma dunque anche la Premier League Ucraina, la massima serie del calcio, a tempo indeterminato.