Coppa Libertadores, Gabigol regala il trofeo al Flamengo

E' festa a Rio de Janeiro. Il Flamengo vince la sua terza Coppa Libertadores battendo in finale l'Athletico Paranaense in un derby tutto brasiliano. Decisivo il gol di Gabigol (Gabriel Barbosa) ex attaccante dell'Inter. Alla finale ha giocato anche Pedro, ex Fiorentina, capocannoniere della manifestazione e nominato miglior giocatore del torneo.