Una rimonta incredibile dell'Inter che fino al 68esimo era sotto 0-2 (dopo il pareggio dell'andata). La squadra di Fabregas parte bene e soprattutto nel primo tempo mette in difficoltà i nerazzurri. Al 32' va avanti con Baturina e raddoppia all'inizio del secondo tempo con Da Cunha che sfrutta il recupero di un ottimo Nico Paz. Poi, con l'ingresso di Sucic dalla panchina, cambia tutto: Calhanoglu trova il gol dell'1-2 con una deviazione di Ramon e all'86esimo firma anche il 2-2 con un colpo di testa. Dopo 3 minuti è delirio a San Siro con Sucic che infila il 3-2 segnando un gol da attaccante puro. I nerazzurri soffrono nel finale ma Chivu strappa il pass per la finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Atalanta-Lazio.