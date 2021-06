Consiglio di Lega, calcio spezzatino approvato e poi rinviato. La Roma vota no

La proposta di modifica del calendario di serie A è stata prima approvata con 13 voti a favore su 19, poi annullata e rimandata alla prossima settimana. Con i giallorossi anche Sampdoria, Genoa, Spezia, Sassuolo e Bologna

Diventa un mistero il caso del calcio spezzatino. Il Consiglio di Lega, riunito oggi in assemblea, avrebbe dovuto deliberare in merito alla proposta di modificare la calendarizzazione settimanale della Serie A, aumentando gli slot da otto a dieci e dicendo addio alle partite in contemporanea. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il provvedimento sarebbe stato dapprima approvato con 13 voti a favore su 19, e in seguito, dietro le pressioni di Massimo Ferrero ed Enrico Preziosi, fortemente contrari, annullato e rinviato alla prossima settimana. Insieme alla Sampdoria e al Genoa hanno votato 'no' Roma, Spezia, Sassuolo e Bologna. È destinata dunque ancora ad allungarsi una questione che già da diverse settimane genera dibattiti e polemiche.