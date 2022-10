Champions, Napoli-Rangers 3-0: doppietta di Simeone e gol di Ostigard

Il Napoli non si ferma nemmeno in Champions League e al 'Maradona' super per 3-0 il Rangers Glasgow. Il risultato sbloccato da due gol di un super Simeone nel primo tempo che mettono in discesa il match. Gli uomini di Spalletti, con questa vittoria, continuano il percorso europeo a punteggio pieno nel girone A di Champions League. Il 3-0 nella ripresa porta la firma di Ostigard.