Champions League, la Juventus vince a Leverkusen. Tutti i verdetti della giornata

La Juventus chiude in bellezza il girone di Champions League. I bianconeri, già qualificati agli ottavi di finale, b in trasferta. La squadra di Sarri passa 2-0 in Germania: in gol Cristiano Ronaldo al 75′ e Gonzalo Higuain nel recupero. La Juve sale così a 16 punti e conferma il primo posto nel girone davanti all’Atletico Madrid, vittorioso con la Lokomotiv Mosca. Il Bayer va in Europa League. Negli altri gironi vittorie per Real Madrid e PSG, che erano già qualificate, con il Brugge che retrocede in Europa League e il Galatasaray eliminato. Il Bayern Monaco batte 3-1 il Tottenham nell’ultimo ininfuente match del girone mentre l’Olympiakos supera in extremis la Stella Rossa nello scontro diretto grazie a una rete di El Arabi all’87’ e centra almeno l’Europa League. Serbi fuori da tutto.