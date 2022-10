Champions: il Napoli stravince con l’Ajax. Impresa Inter contro il Barcellona

Grande serata per le due italiane guidate da Spalletti e Inzaghi che hanno ottenuto due risultati storici

Le italiane hanno vinto entrambe le sfide del martedì sera di Champions League. Il Napoli ha battuto l'Ajax in trasferta 6-1 grazie alle reti di Raspadori (2), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Il match è entrato ufficialmente nella storia del club olandese: i lancieri, infatti, non hanno mai perso così largamente in casa nelle competizioni europee. L'Inter, invece, è riuscita ad ottenere tre punti pesantissimi a San Siro contro il Barcellona battendo i blaugrana 1-0 con il gol di Calhanoglu.