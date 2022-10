Champions, Benfica-Juventus 4-3: bianconeri eliminati

Alta la qualità mostrata in campo dai lusitani, gara in salita per la squadra di Allegri

La Juventus si giocava tutto all'Estádio da Luz di Lisbona contro il Benfica , nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I lusitani sono stati a lungo padroni della partita, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-1- Poi nella ripresa arriva il poker del Benfica , ma i bianconeri nel giro di pochi minuti (77' e 79') segnano due gol con Milik , appena entrato, e McKennie riaccendendo le speranze di Allegri.

All' 85' Rafa Silva fallisce il gol del ko definitivo colpendo il palo in contropiede, ma i tre punti vanno comunque ai lusitani che in classifica restano in testa a pari punti con il Psg, con la Juve a quota 3 con il Maccabi Haifa. Bianconeri eliminati dalla Champions, ora contro il Psg si giocheranno la possibilità di scendere in Europa League. Allegri per la prima volta in carriera non supera la fase a gironi.