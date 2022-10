Cessione Sampdoria, lo sceicco Faleh Al Thani avrebbe un socio: spunta una cordata

Sempre più nebulosa la trattativa per la cessione della Sampdoria. Accanto allo sceicco Faleh Khalid Al Thani spunta anche un partner italiano. Si tratta di una cordata, come riporta La Repubblica, capitanata dalla “Console and Partnes", società di consulenza che si occupa di assistere aziende e imprese sul territorio italiano. Ha sede in tutto il mondo e con il fondo Lussemburghese Toro Capital è già proprietaria del Casale in Serie D.