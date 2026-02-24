Bailey non ha convinto nemmeno Emery: a giugno sarà addio all’Aston Villa

Bailey non rientra più nei piani dell’Aston Villa. Un anno da dimenticare per il giamaicano, tornato in Premier League dopo la breve e deludente esperienza alla Roma. Al suo ritorno, le aspettative erano alte, ma già in questi primi due mesi le prestazioni non hanno convinto. I Villans, alle prese con problemi legati al FFP, avevano richiamato Bailey a gennaio per avere una rosa sufficientemente ampia e continuare a lottare per la qualificazione alla Champions League. Tuttavia, le sue performance deludenti - l’ultima in ordine di tempo quella contro il Leeds - hanno definitivamente annichilito la fiducia di Emery, che non intende più puntare su di lui per il futuro. Secondo quanto riportato dal sito inglese Football Insider, l’esterno sarà quindi ceduto definitivamente prima dell’inizio della prossima stagione. Inoltre, a fine campionato andrà in scadenza di contratto, riducendo notevolmente la valutazione iniziale, stimata intorno ai 20 milioni di euro.