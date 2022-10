Assago, accoltellate 5 persone al centro commerciale: c’è anche Pablo Marì

Attimi di terrore ad Assago. Un uomo ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale in via Milanofiori, appena fuori dal concerto dei Placebo. Tre feriti sono in condizioni critiche, uno di questi è Pablo Mari, difensore del Monza. Il giocatore è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Pablo Marì, riferisce l'Ansa, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.