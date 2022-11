Argentina, differenziato per Messi. Dybala fuori dalla formazione provata da Scaloni

Domani inizia il Mondiale Qatar 2022 e l' Argentina continua la preparazione in vista dell'esordio di martedì prossimo contro l' Arabia Saudita , per la prima giornata del Gruppo C.

Out Lisandro Martínez rimasto in hotel con la febbre e Messi che ha lavorato a parte. Tutto ok per Paulo Dybala che continua a lavorare con il resto del gruppo ma è rimasto fuori dalla formazione che il commissario tecnico Lionel Scaloni ha provato per il debutto, come riporta l'inviato di tycsports.com: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Gómez, Lautaro Martínez, Di María.