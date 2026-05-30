Le lacrime di Alberto Aquilani ieri sera, dopo la vittoria per 2-0 del 'suo' Catanzaro che ha però solo sfiorato l'impresa in casa del Monza poi promosso in Serie A, hanno fatto il giro d'Italia. Le capacità dell'ex centrocampista della Roma di portare le Aquile a lottare per la promozione in massima serie contro una squadra come quella brianzola ben più accreditata non sono affatto passate in sordina. E a parlarne è stato anche il ds giallorosso, Ciro Polito: "Quando ho preso Aquilani c'erano mille dubbi. Se il calcio italiano non porta Aquilani in Serie A vuol dire che il calcio italiano va in una direzione diversa. A malincuore, è la verità. Quello che dirà il futuro lo vedremo e valuteremo, con Alberto abbiamo un rapporto al di là del calcio e credo di essere per lui un punto di riferimento. Non riesce a vedersi forse lontano da me né io lontano da lui, ma il calcio è questo", le sue parole post Monza-Catanzaro in zona mista nel video pubblicato da SportItalia.

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