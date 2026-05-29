Una delusione enorme per l'ex giallorosso che è andato a un solo gol di distanza dalla promozione in Serie A

Redazione
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Una vittoria da grande squadra e una rimonta incredibile a Monza, ma non basta. Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, non riesce a trattenere le emozioni e scoppia in lacrime in panchina al fischio finale. Le telecamere vanno su di lui mentre si copre il volto e Paolo Bianco, allenatore del Monza, corre ad abbracciarlo prima di festeggiare con la squadra il ritorno in Serie A. Una delusione enorme dopo il gol di Frosinini al 79' che aveva fatto sognare anche Aquilani. Un'impresa sfiorata dai suoi ragazzi che avevano pareggiato lo 0-2 dell'andata, ma si sono dovuti arrendere ai brianzoli che dalla loro avevano un miglior piazzamento stagionale.

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