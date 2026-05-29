Una vittoria da grande squadra e una rimonta incredibile a Monza, ma non basta. Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, non riesce a trattenere le emozioni e scoppia in lacrime in panchina al fischio finale. Le telecamere vanno su di lui mentre si copre il volto e Paolo Bianco, allenatore del Monza, corre ad abbracciarlo prima di festeggiare con la squadra il ritorno in Serie A. Una delusione enorme dopo il gol di Frosinini al 79' che aveva fatto sognare anche Aquilani. Un'impresa sfiorata dai suoi ragazzi che avevano pareggiato lo 0-2 dell'andata, ma si sono dovuti arrendere ai brianzoli che dalla loro avevano un miglior piazzamento stagionale.

Fischio finale e 𝐌𝐨𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐬𝐬𝐨 in Serie 🅰️

Il primo pensiero di Bianco: 𝗮𝗯𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 Aquilani in lacrime 🫂

Un gesto bellissimo 👏❤️#MonzaCatanzaro #SerieBKT #DAZN pic.twitter.com/q2Xbe3LlAd — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 29, 2026