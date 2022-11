Al via la partnership speciale tra Dazn e La Gazzetta dello Sport: le info

DAZN annuncia oggi la partnership speciale con La Gazzetta dello Sport: una combo perfetta, all’insegna della passione per lo sport, che offre ai clienti diretti DAZN senza costi aggiuntivi, l’abbonamento a Gazzetta Digital Edition, tutti i giorni la versione cartacea in digitale del quotidiano sportivo più letto in Italia. Per tutti i clienti DAZN e i nuovi clienti che vogliono sottoscrivere un abbonamento all’app di live streaming e intrattenimento sportivo, basta visitare il sito di Dazn.