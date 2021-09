Zorya-Roma, circa 30 tifosi a sostenere la squadra: tra loro il Fronte Ucraino

Per ringraziarli del supporto, del tutto non scontato, i giocatori li hanno salutati al termine della partita, regalando loro maglie e pantaloncini

Quando si parla di trasferte in Ucraina, il Fronte c'è. Sono dei tifosi sfegatati-romanisti-ucraini che ogni volta che possono sono presenti allo stadio. Sono stati infatti i primi tifosi a partecipare a una gara a porte aperte della Roma nel periodo post-Covid, quella in occasione dello scorso marzo contro lo ShakhtarDonetsk: in Italia le partite venivano giocate ancora senza pubblico e così solo i residenti hanno potuto partecipare alla partita di Europa League. E anche stasera non sono mancati: nel settore ospiti c'erano circa una trentina di tifosi tra cui quelli del Fronte Ucraino, che da Kiev hanno percorso più di 500 chilometri per raggiungere Zaporizhya. Ancor più distante la trasferta è stata per i tifosi giallorossi italiani che hanno dovuto percorrere più di 2800 chilometri da Roma. Per ringraziarli del supporto, del tutto non scontato, i giocatori li hanno salutati al termine della partita, regalando loro maglie e pantaloncini.