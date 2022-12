Ziyech, da rimpianto a stella in Qatar: Totti lo voleva ma Pallotta prese Pastore

Ziyech voleva la Roma a tutti i costi e aveva anche chiesto informazioni al compagno di nazionale Benatia: “Ma la Roma non mi compra più?”. Il fantasista aveva dato disponibilità ma per Pallotta il prezzo era troppo elevato e venne acquistato il ‘Flaco’. Ad oggi l’ex Palermo è senza squadra (licenziato dall’Elche) e in questi giorni è in Qatar ad ammirare le magie del numero 7. Il classe 1993 è un rimpianto per i tifosi giallorossi che potrebbero vederlo in Italia a breve ma con un’altra maglia. Infatti il Milan vuole chiudere per il giocatore e secondo le ultime indiscrezioni l’affare è in dirittura d’arrivo.