Pastore fatto fuori dall’Elche. L’ex romanista vola in Qatar per tifare Argentina

Cosa ci fa Javier Pastore in Qatar? Il tifoso dell'Argentina, e fin qui nulla di strano. Ma il Flaco resterà anche nei prossimi giorni al seguito di Messi e compagni. Di tempo a disposizione ne ha tanto visto che è stato scartato dall'Elche. Il nuovo allenatore Pablo Machin ha deciso di tagliarlo e metterlo fuori rosa. L’ex giocatore della Roma ha postato sul suo profilo Instagram anche una foto in compagnia di Clarence Seedorf allo Stadio 974 di Doha. Adesso Pastore resterà in Qatar per qualche giorno, circondato da fratelli, amici ed ex compagni di squadra, fino a quando non deciderà cosa fare del suo futuro. Pastore ha ricevuto qualche proposta dal campionato arabo e ha una proposta dalla Turchia. Inoltre si sarebbe fatto avanti anche il Talleres di Cordoba, club della sua città natale in cui ha esordito nel 2006. In questa stagione ha disputato appena 4 minuti nella seconda giornata della Liga.