Zaniolo verso il rientro in campo: “Manca sempre meno” – FOTO

Il classe '99 non vede l'ora di essere a disposizione: "Manca sempre meno per tornare a giocare a calcio per questa maglia speciale"

Redazione

Zaniolo scalda i motori per il rientro in campo. Tra poco il giallorosso potrà tornare a disposizione di mister Fonseca, ma prima continua ad allenarsi con la Primavera senza però i contrasti, alternando sedute individuali. Ma il classe '99 non vede l'ora di indossare di nuovo la maglia della Roma e lo fa sapere attraverso una foto su Instagram: "Manca sempre meno per tornare a fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio per questa maglia speciale! Daje Roma". L'Europeo sembra ormai sfumato, anche se il ct Mancini qualche giorno fa ha lasciato uno spiraglio di luce: "La situazione di Zaniolo è un po’ particolare, perché dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio".