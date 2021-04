Mancini: “Zaniolo? Dobbiamo aspettare, non possiamo metterlo a rischio”

I tempi per il rientro di Zaniolo si sono allungati a causa del periodo di stop per il coronavirus. Gli Europei con la sua Italia sembrano sfumare quasi del tutto, anche se Roberto Mancini ha tenuto aperta un’altra piccola finestra per il giocatore. Il ct ne ha parlato a margine della conferenza stampa della Regione Marche: “La situazione di Zaniolo è un po’ particolare, perché dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio”. L’allenatore ha parlato anche della riapertura degli stadi: “Spero che gli stadi possano riaprire anche prima, in campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri”.