Zaniolo: “Un orgoglio giocare con Dybala. Vogliamo i tre punti”

Giocare nel tutto esaurito dell'Olimpico cosa vi da in più? “Grande emozione come sempre. I tifosi ci danno sempre una grande mano. Stasera vogliamo portare a casa i tre punti importantissimi”

Che momento stai vivendo? “Momento positivo come tutta la squadra. Abbiamo vinto a San Siro e oggi deve esserci per forza una vittoria per continuare la striscia positiva”.