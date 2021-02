Zaniolo, rose a Chiara Nasti per San Valentino: spunta l’indizio social – FOTO

Nuovo amore in vista per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che tempo fa si è lasciato con la sua compagna storica Sara Scaperrotta, da cui aspetta un figlio, pare ora vicino all’influencer Chiara Nasti, famosa per il suo account Instagram dedicato alla moda. L’indizio di una possibile frequentazione tra i due arriva proprio dal social network. La pagina di “Rose N’ Roses Italia” ha infatti pubblicato un post con Zaniolo protagonista, con un cesto di rose rosse e bianche con il numero 22 in bella mostra e la didascalia: “Grazie per averci scelto questo San Valentino, Nicolò Zaniolo!“. Lo stesso cesto di rose è apparso fra le Stories della Nasti, che negli ultimi giorni era stata corteggiata a suon di like da Neymar. Il flirt con Madalina Ghenea, per Zaniolo, sembra ormai dimenticato.