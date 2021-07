Zaniolo torna in campo da capitano e segna su rigore: “Che bella giornata”

Un giorno speciale per Zaniolo, che oggi ha riassaporato la gioia di indossare la maglia giallorossa in una partita, anche se amichevole

Nicolò Zaniolo ha vissuto senza dubbio una delle giornate più importanti degli ultimi mesi. Oggi è tornato a giocare con la maglia della Roma, anche se solo in amichevole, segnando anche un gol su rigore al 61' contro il Montecatini, celebrato dagli applausi dei presenti. Non solo, perché Mourinho nella ripresa - quando è entrato Zaniolo - gli ha dato anche la fascia di capitano che nel primo tempo era stata sul braccio di Gianluca Mancini . Un bel premio per Nicolò, che ha aspettato questo momento per praticamente un anno. "Che bella giornata!", ha scritto poi il giocatore della Roma su Instagram al termine di questa giostra di emozioni. Anche gli altri giocatori giallorossi hanno celebrato il ritorno in campo sui social: "Siamo tornati", scrive Villar. Poi il tweet di Ibanez: "Contento di essere tornato in campo. Daje Roma".