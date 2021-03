Zaniolo suona la carica: “La quiete prima della tempesta” – FOTO

Nicolò Zaniolo continua a scaldare il suo motore in vista del ritorno in campo. Il talento della Roma ha pubblicato un post su Instagram lanciando un messaggio chiaro ai tifosi: “La quiete prima della tempesta“. Una dichiarazione di intenti, quella del 22 giallorosso, poche parole a riprova della grandissima energia che non vede l’ora di mettere a disposizione sia della Roma di Fonseca sia della Nazionale di Roberto Mancini. E’ stato proprio il commissario tecnico azzurro a parlare di Zaniolo nella conferenza stampa di ieri: “Stiamo seguendo quello che sta facendo, ci sono dei miglioramenti. Valuteremo quando rientrerà in squadra, è chiaro che un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare: è un ragazzo giovane e di sicuro potrà giocare altre competizioni importanti. Se sarà pronto valuteremo, speriamo possa recuperare al 100%”.