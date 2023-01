Zaniolo si distrae dal mercato: ieri ha passato la serata nel locale di Marchisio

Zaniolo in questi giorni è al centro del calciomercato. Il giocatore ha chiesto la cessione, ma nelle ultime ore ha rifiutato l'offerta del Bournemouth. Ieri sera Nicolò aveva pubblicato su Instagram una foto (poi tolta) dallo Zodiaco. L'attaccante giallorosso ha passato la serata in un noto locale della Capitale, gestito da Claudio Marchisio, per non pensare al mercato. Cena a base di sushi e musica per tutta la notte. Insieme a Zaniolo c'era anche il suo compagno di Nazionale Scamacca, attualmente in forza al West Ham. Proprio il club londinese qualche settimana aveva sondato il terreno per il classe '99 e ora visti gli infortuni di Ings e dello stesso bomber azzurro è alla ricerca di un attaccante. L'ex Sassuolo avrà sicuramente parlato con Nico della Premier, ma il numero 22 ha deciso di declinare l'offerta. Voleva solo il Milan, ma i rossoneri non hanno soddisfatto le richieste della Roma. Adesso resterà a Trigoria almeno fino a giugno. Mourinho dovrà decidere se tornare a convocarlo o lasciarlo fuori rosa per tutta la stagione.