Zaniolo oro di Roma: la Uefa lo celebra ricordando le sue giocate – VIDEO

Fermo ai box, ancora per poco. Il pensiero di Nicolò Zaniolo resiste saldamente nella mente di tutti i grandi appassionati di calcio, ansiosi di rivederlo scendere in campo quanto prima. Sembra essere questo anche il sentimento della Uefa, che oggi ha celebrato il talento della Roma condividendo sui social un video delle sue migliori giocate nella passata edizione dell’Europa League. Nel filmato sono stati riproposti l’assist a Dzeko e il gol segnato con l’Istanbul Basaksehir e il bellissimo colpo di testa con cui aveva invece siglato la rete al Borussia Moenchengladbach.

Zaniolo continua intanto il suo percorso di riabilitazione verso il rientro in campo e si mostra in splendida forma durante gli allenamenti individuali. Un programma intenso quello del centrocampista, che punta a tornare in campo per la seconda metà di aprile e ad aiutare la Roma a provare a centrare i propri obiettivi stagionali. Con la testa proiettata, in parte, anche all’Europeo: una missione difficile, ma non impossibile.