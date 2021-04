Zaniolo non molla: “Oggi più di ieri” – FOTO

Nicolò Zaniolo continua ad allenarsi anche in casa. Ieri il talento classe ’99 è tornato ad allenarsi in gruppo con la Primavera, con cui resterà ancora per qualche settimana senza contrasti e alternando sedute individuali. Nel frattempo il gioiello della Roma non molla anche il lavoro atletico e fisico: “Oggi più di ieri”, scrive su Instagram Zaniolo con gli scatti del suo allenamento in palestra a casa sua. Durante il periodo in cui è stato fermo per il Covid, il lavoro fisico è stato prezioso, ma per fortuna adesso può alternarlo a quello in campo. Serve ancora cautela, ma siamo arrivati al capitolo finale.